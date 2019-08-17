Погода в Украине: прогноз удивил контрастами

В северной и восточной части страны пройдут дожди, местами с грозами / Утро

Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет контрастной – на востоке, севере и центре страны пройдут дожди, местами с грозами, а вот на юге будет царить тепло.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на востоке, центре и севере страны ожидается дождь, который будет сопровождаться грозами. Температура воздуха на востоке поднимется до +27 градусов, на остальных территориях, где пройдут осадки, - до +21 градуса.

На западе ожидается до +23 +26 градусов, без осадков, местами солнечно.

На юге температура воздуха днем составит +25 +27 градусов тепла, дождя не ожидается, ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Киеве 17 августа будет дождливой и прохладной – синоптики обещают осадки с грозами, +19 +21 градусов тепла.

Ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.