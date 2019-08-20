Будет горячо: завтра в Украине припечет до +35

В столице воздух прогреется до +30 градусов / 1zoom.ru

Погода в Украине в среду, 21 августа, будет жаркой и солнечной. Лишь на крайнем западе возможны периодические дождь и гроза.

Максимальная температура воздуха завтра составит +28…+ 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей столбики термометров поднимутся до +30... +34, местами до +35 градусов, пишет в Facebook Наталья Диденко. В Карпатах в среду будет прохладнее - от +21 до +24 градусов.

Погода в Киеве 21 августа также будет жаркой и солнечной. В течение дня воздух прогреется до +30 градусов, ближайшей ночью термометры покажут +16... +18 градусов.

Читайте такжеТеплый сентябрь: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало осениВ дальнейшем жара спадет - 22 августа в западных областях, 23 августа - еще и в северных. На Юге и Востоке горячий и сухой воздух задержится.

Синоптик также предупреждает, что 22-23 августа в Украине усилится восточный ветер.

Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в День независимости, 24 августа.