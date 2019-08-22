Жизнь ценой в 50 тысяч: под Киевом бизнесмен "заказал" жену и дочь

22 августа 2019, 03:11

Житель Броваров решил избавиться от бывшей жены и ее дочери из-за судебных споров по разделу имущества после развода.

Головач, Зайковская
Головач и Зайковская исчезли 17 августа / Фото instagram.com

Силовики сымитировали убийство 31-летней Юлии Зайковской и ее матери - 53-летней Надежды Головач, чтобы предупредить преступление, заказчиком которого оказался бывший муж Надежды Александр Головач. Он оценил жизни членов своей семьи в 50 тысяч долларов.

Изначально правоохранители сообщали об исчезновении женщин и об их убийстве. Сообщалось, що 17 августа Зайковская и Головач направились из Броваров Киевской области в столицу. Неподалеку от Киева в лесу был обнаружен автомобиль Toyota, в котором нашли документы женщин.

Теперь же в пресс-центре СБУ сообщают, что во время спецоперации в Киевской области правоохранители предупредили заказное убийство двух женщин и задержали организаторов и исполнителей, которые планировали преступление. По словам силовиков, они получили информацию о том, что владелец промышленно-строительной компании, который живет в Броварах, ищет исполнителя для совершения убийства. Для того, чтобы найти нужного человека, мужчина обратился к посреднику.

Головач
Александр Головач / Фото: Одноклассники

Житель Броваров "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода.  У бывших супругов был общий бизнес в Броварах - они владели развлекательным комплексом, куда входят сауны, мотель, автомойка и ресторанчик. Юлия Зайковская, дочь Надежды от первого брака, также была совладелицей. За совершение убийства "заказчик", совместно со своей третьей женой, предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США.

Для предупреждения убийства СБУ вывела посредника на условного "киллера". Сотрудники спецслужбы проконтролировали совершение преступления и осуществили имитацию убийства женщин. Для подтверждения "убийства" сделали постановочные фото и сообщили об исчезновении "жертв".

"Правоохранители задержали по местам жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме - его жена с которой он был в сговоре", - сообщили в спецслужбе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. 

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения в виде ареста. Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, вечером 29 мая 2018 года полиция объявила, что журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы. Спустя день, 30 мая, журналист появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ - глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства выступали российские спецслужбы

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СБУ Бровары заказное убийство Киевская область новости Киева
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