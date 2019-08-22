В Полтаве горели полторы тысячи "квадратов" склада Новой почты

Пожар на Новой почте возник в 19:50 в среду, 21 августа / Фото ГосЧС

Склад Новой почты в Полтаве охватил пожар. Возгорание возникло вечером 21 августа в одноэтажном складском здании.

Пожар на Новой почте возник в 19:50 и распространился на 1,5 тыс. квадратных метров. К тушению были привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.

О ликвидации пожара пока не сообщали. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Фото ГосЧС

Фото ГосЧС

Как сообщает местное издание poltavske.tv, директор по корпоративным коммуникациям Новой почты Яна Нестерчук уточнила, что возгорание произошло в помещении, которое используется для нужд компании - посылки там не хранят.

Размер склада - 30 на 15 метров, в помещении - сильное задымление.

Позже в пресс-службе Новой почты сообщили, что пожар в помещении, которое использовалось для внутренних нужд компании, локализован. Ни люди, ни грузы клиентов не пострадали.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Во время пожара в здании находились около 200 человек. Постояльцы выбегали на улицу в пижамах, не успев забрать даже самые необходимые вещи. У многих при пожаре сгорели документы.