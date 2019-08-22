Силовой сценарий: Вятрович призвал Зеленского готовится к войне с РФ за Донбасс

Владимир Вятрович / Главред

Украина должна готовится к возобновлению боевых действий для защиты своей территориальной целостности, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Это не исключает дальнейшего дипломатического давления на Россию, но надо быть готовыми, как всегда, к войне. Тем более, имея под боком такое государство, как РФ. Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum - то есть хочешь мира, готовься к войне - должен быть, наверное, ключевым для любого президента Украины", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Он призвал не отбрасывать вероятность силового сценария и подчеркнул, что одним из элементов по возвращению оккупированного Донбасса могут стать "определенные военные операции".

Читайте такжеБорьба за мозги: Вятрович рассказал, как сражаться за людей из Донбасса и КрымаВятрович также считает, что то же самое касается и освобождения аннексированного Россией Крыма.

Вместе с тем, по его словам, в фронтовой войне один на один Украине будет трудно противостоять России, поскольку ресурсы, которые есть в РФ и в Украине - не соизмеримы.

"Именно поэтому Украина должна прилагать все усилия, чтобы удерживать дипломатический фронт поддержки в мире. Но с другой стороны, надо понимать, что и Россия никогда не сможет рассчитывать на победу над Украиной. Она должна понимать, что в случае широкомасштабного вторжения в Украину и оккупации ее территорий, столкнется с массовым, совершенно непреодолимым для нее сопротивлением со стороны украинцев", - добавил глава УИНП.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Команда Зеленского попросила Вятровича о помощи.