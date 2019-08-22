Силовой сценарий: Вятрович призвал Зеленского готовится к войне с РФ за Донбасс

22 августа 2019, 12:55

В фронтовой войне один на один Украине будет трудно противостоять РФ, считает Владимир Вятрович.

Вятрович
Владимир Вятрович / Главред

Украина должна готовится к возобновлению боевых действий для защиты своей территориальной целостности, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Это не исключает дальнейшего дипломатического давления на Россию, но надо быть готовыми, как всегда, к войне. Тем более, имея под боком такое государство, как РФ. Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum - то есть хочешь мира, готовься к войне - должен быть, наверное, ключевым для любого президента Украины", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Он призвал не отбрасывать вероятность силового сценария и подчеркнул, что одним из элементов по возвращению оккупированного Донбасса могут стать "определенные военные операции".

Читайте такжеБорьба за мозги: Вятрович рассказал, как сражаться за людей из Донбасса и КрымаВятрович также считает, что то же самое касается и освобождения аннексированного Россией Крыма.

Вместе с тем, по его словам, в фронтовой войне один на один Украине будет трудно противостоять России, поскольку ресурсы, которые есть в РФ и в Украине - не соизмеримы.

"Именно поэтому Украина должна прилагать все усилия, чтобы удерживать дипломатический фронт поддержки в мире. Но с другой стороны, надо понимать, что и Россия никогда не сможет рассчитывать на победу над Украиной. Она должна понимать, что в случае широкомасштабного вторжения в Украину и оккупации ее территорий, столкнется с массовым, совершенно непреодолимым для нее сопротивлением со стороны украинцев", - добавил глава УИНП.

Читайте такжеВятрович прокомментировал предложение проводить декоммунизационные референдумы

Напомним, ранее сообщалось о том, что Команда Зеленского попросила Вятровича о помощи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия война Крым Владимир Вятрович УИНП Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:55
Силовой сценарий: Вятрович призвал Зеленского готовится к войне с РФ за Донбасс
12:54
В сеть слили вырезанную сцену из Людей в Черном Видео
12:42
"История не закончена": Анна Соловей рассказала о конфликте с чиновником-хамом и своих планах
12:32
Богдан подал в суд на журналистов: стали известны подробности Видео
12:29
"Трамп – му*ак": Ярош бурно отреагировал на идею вернуть РФ в G8
12:14
Пустующие пляжи и кафе: в Крыму показали "высокий сезон" Видео
12:04
"Неразумные и нелояльные": Трамп "наехал" на американских евреев
12:02
"Просто отвратительно": Новая Зеландия возмутилась из-за продажи в Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча Видео
12:00
Танці з зірками 2019: Maruv в пикантной фотосессии представила партнера
11:47
Обмен пленными: стало известно, на кого "раскошелится" Украина
11:32
Политический кризис в Италии: чем он грозит Украине, и что будет с санкциями против РФ
11:27
"Считаешь меня за пи*ора?": военный-гей рассказал о ВИЧ-инфекциях в зоне ООС Видео
11:20
"Сказочный" сценарий: курс доллара может упасть до 20 гривен
11:14
Квентин Тарантино станет папой в первый раз Видео
10:59
"Все кости переломаем": в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении Видео
10:50
Давить на РФ: Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7
10:28
Скандал вокруг Байдена: СМИ рассказали о встрече адвоката Трампа с человеком Зеленского Видео
10:13
Возвращение РФ в G8: Макрон одумался и назвал главное условие
10:08
Фанаты Олимпиакоса избили продюсера российского видеоагентства
09:59
Танці з зірками 2019: все участники и их партнеры в 3 сезоне Видео
09:57
Возвращение РФ в G8: у Лаврова вспомнили о братстве и решили поучить Зеленского "высокой дипломатии" Видео
09:41
Вместо тряпок "ДНР": над оккупированным Донецком внезапно подняли флаг России Видео
09:22
Скандал в ПЦУ: Филарет решил засудить соратника Епифания Видео
09:10
Украина в опасности - Путин перестал бояться санкций мнение
09:08
Появилось уникальное видео затонувшего 107 лет назад Титаника на глубине 3750 метров Видео
08:52
В МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Трампом в Варшаве Видео
08:38
Путин в G7: кто ответит перед украинцами за неминуемую катастрофу мнение
08:31
"Без украинцев и недочеловеков": в Польше разгорелся скандал из-за объявления ресторатора Видео
08:28
Жара до +33: синоптик дал прогноз погоды на сегодня Видео
07:59
В Полтаве горели полторы тысячи "квадратов" склада Новой почты Видео
07:49
"Большой шкандаль": чего ждать от Порошенко и Медведчука в Раде
07:37
В США пассажирский самолет загорелся при взлете Видео
07:28
Феномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогаза мнение
07:13
Президент Зеленский назвал условия возвращения России в G8
07:13
Премии за донос: как в Украине начнут зарабатывать на откатах после закона о разоблачении коррупционеров
06:47
Возврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку Запада мнение
06:32
Астролог назвал следующую жертву Путина
06:12
Сессон – стрижка в стиле Мирей Матье вернулась в моду: варианты 2019-2020, фото Фото Видео
05:47
Маньяки с Нибиру начали последнюю охоту на туристов в Крыму - уфологи
05:15
Сексолог пояснила, как женщине не бесить мужчину в постели Видео
04:38
"За иконой летал": при крушении вертолета в Греции погиб российский миллионер
03:59
Знаменитая модель из Украины топлес засветила сочную грудь
03:11
Жизнь ценой в 50 тысяч: под Киевом бизнесмен "заказал" жену и дочь Видео
02:36
Порошенко с семьей улетел на элитную рыбалку в Норвегию
01:50
Есть и не поправляться: эксперт рассказал, что можно слопать вечером
01:09
Грибника убили во время страстного секса
00:37
Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф
00:24
Оторванные головы, паутина и плесень: в Мексике нашли самое зловещее место мира Фото
21 августа, среда
23:22
"Рак мозга": Путин не увидел себя через 5 лет - видео
22:33
Ротация в Минске: Бессмертному нашли замену
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять