"Позорные слухи": Зеленский рассказал о судьбе Министерства по делам ветеранов

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Информация о якобы ликвидации Министерства по делам ветеранов является "позорными слухами", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе открытия Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве он подчеркнул, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

"Наше государство и независимость существует благодаря вам (ветеранам войны на Донбассе, - ред.). То, что вы сделали для Украины, для независимости Украины, для защиты нашего суверенитета, это просто бесценно", - отметил он.

Кроме того, Зеленский призвал ветеранов предложить кандидатуру будущего министра по делам ветеранов. "Мы ждем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая действительно может возглавить министерство", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте между ОП и ветеранами о плане марша ко Дню Независимости.