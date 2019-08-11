"Ничего не согласовали": в ОП не договорились с ветеранами о плане марша ко Дню Независимости

11 августа 2019, 16:23

Стороны не смогли договориться, хотя ветераны встречались с заместителем председателя Офиса президента.

Ветераны АТО на Майдане
Ветераны АТО на Майдане / Цензор.НЕТ

Организаторы неофициального Марша защитников Украины, который также запланирован на утро 24 августа в центре Киева, заявил о том, что команда президента не согласовала с ними свой план.

"Никто ничего не согласовывал!", - написал в Facebook один из организаторов "Марша" Павел Белоус.

Как пишет ВВС-Украина, стороны не смогли договориться, хотя ветераны встречались с заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия.

Читайте такжеОтмена парада: у Зеленского рассказали, как в Киеве отметят День независимостиОргкомитет проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах.

Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9:00 утра.

"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.

В оргкомитете также отмечают, что их мероприятие - неполитическое и пройдет без какой-либо партийной символики.

Напомним, ранее был опубликован план празднования Дня независимости.

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