День независимости 2019: организаторы Марша защитников обиделись на Офис президента

Организаторы Марша защитников недовольны решением Офиса президента / УНИАН

10 августа Офис президента Украины установил график мероприятий по случаю Дня Независимости в центре Киева. Организаторы Марша защитников возмущены, так как с ними никто ничего не согласовывал.

"В Офисе президента озвучили план торжественных мероприятий ко Дню Независимости. Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом Марша защитников не было. Нам просто "назначили" время, не спросив", - написал в Facebook член оргкомитета Марша защитников Украины Андрей Медведько.

По словам Медведько, 12 августа активисты расскажут, как намерены реагировать на случившееся.

По информации, 24 августа, празднование 28-й годовщины независимости Украины пройдет в новом формате.

"Утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, которые отдали жизни, защищая свободу и независимость страны. Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города государства. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

При этом в памятном мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг.

Кроме того, под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг, а военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.

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