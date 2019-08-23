День флага Украины: Зеленский на Софийской площади торжественно поднял знамя

Зеленский принял участие в торжественной церемонии / скриншот

В пятницу, 23 августа, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве.

Президент обратился к присутствующим со словами: "Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины".

Вместе с главой государства знамя подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Нацгвардии Украины полковник Сергей Рекун, а также дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

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Поднятие флага происходило в сопровождении гимна в исполнении военного оркестра и залпов. После глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Стоит отметить, что в других городах Украины также поднимают государственный флаг.

#ЗДнемДержавногопрапораУкраїни #ЗднемНезалежностіУкраїни

До Дня Незалежності гвардійці нестимуть службу з синьо-жовтими стрічками

Більше тут: https://t.co/NCTgK1lzvDpic.twitter.com/dBdz1jf4xN — НГУ (@ng_ukraine) August 23, 2019

Український прапор - два кольори, але що за ними? ??



Під цим прапором століття боротьби за власну Незалежність і свободу.



І, будьте певні, перемога!



З Днем державного прапору, люба Україно! ? ?



Розгортаймо наші жовто-блакитні стяги! ? ? pic.twitter.com/KMsr54T0V2 — МВС України (@MVS_UA) August 23, 2019

Напомним, 22 августа Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и предложил провести флешмоб - "раскрасить в желто-синие цвета нашу планету".

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23 августа в Украине отмечается государственный праздник - День флага Украины.