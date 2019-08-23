"Чтобы вся страна стала сине-желтой!": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага

23 августа Украина празднует День флага / Соцсети

23 августа в Украине отмечается День флага. Вечером в четверг украинцев с праздником поздравил президент Владимир Зеленский и предложил провести флешмоб.

"Давайте раскрасим в желто-синие цвета нашу планету! Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще – вся страна стала желто-синей!", - призвал Зеленский в видеоролике, который 22 августа обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что есть много украинцев, которые вынуждены прятать свой флаг под кроватью. Также есть много мест, где за украинский флаг могут посадить в тюрьму. В связи с этим глава государства призвал не полениться и "одеть улицы в желто-синие цвета".

Напомним, Главред выбрал лучшие поздравления на праздник 23 августа, то есть ко Дню флага Украины.