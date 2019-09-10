Поезд в огне: на Волыни прямо на ходу вспыхнул состав с пассажирами

На Волыни поезд загорелся во время движения

На Волыни 10 сентября прямо на ходу загорелся поезд сообщением Кварц-Сапежанка с пассажирами.

Внезапный пожар произошел на станции Дубовая Корчма, передает местное издание Под прицелом.

На видео видно, как пылает соединение между вагонами, пассажиры жаловались: дым полностью затянул оба вагона.

Пассажиров поезда эвакуировали, работникам удалось оперативно потушить огонь, после чего состав продолжил движение.

Ранее состав Херсон-Киев загорелся по пути в Николаеве - фото, видео.