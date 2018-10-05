В Ровно прямо на ходу загорелся поезд

В Ровно поезд загорелся на ходу / УНИАН

В Ровно прямо на ходу загорелся дизельный тепловоз.

Машинист сначала пытался потушить его самостоятельно, однако ничего у него не вышло. Клогда столб дыма поднялся уже на несколько метров и стал виден издалека – спасателей вызвали очевидцы. На ликвидацию пожара у них ушло 20 минут.

Как выяснилось, загорелся тяговой двигатель. Пострадавших, к счастью, нет.

Официальная причина возгорания и ущерб пока не называются.

Ранее из движущегося поезда "Москва-Ковель" проводник вытолкнула ногой пассажира. Причиной инцидента стало то, что посадочные билеты были куплены через Интернет.