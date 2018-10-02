Из движущегося поезда "Москва-Ковель" проводник вытолкнула ногой пассажира: опубликовано жуткое видео

В поезд не пустили пассажиров на электронному билету / УНИАН

Начальник поезда "Москва-Ковель" на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области не пустила в вагон несколько пассажиров, которые не смогли в кассе получить билеты по заранее приобретенным в Интернете проездным документам.

В YouTube опубликовано видео, как женщина выталкивает одного из пассажиров вместе с вещами ногой из вагона, который уже находится в движении.

Билеты у пассажиров соответствовали всем требованиям, поскольку были приобретены на сайте Укрзализныци и оплачены безналичным расчетом. По неизвестной причине кассир не смогла распечатать билеты, а по электронным аналогам начальник поезда не захотела пускать пассажиров в вагон.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в Москве на станции метро "Тверская" гражданин Украины упал на рельсы и попал под движущийся поезд.