"Поезд четырех столиц" отправился в свой первый рейс - подробности

Поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига едет сутки и состоит из 10 вагонов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя "Укрзалізниці" Евгений Кравцов в своем Facebook.
"Только отправили в первый рейс поезд "четырех столиц"! Счастливого пути!", - написал он.
Поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск будет в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05. В составе поезда - десять вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские.
Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Мининфраструктуры рассказал, какую пользу извлечет Украина от закрытия ж/д сообщения с Россией.