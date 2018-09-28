"Поезд четырех столиц" отправился в свой первый рейс - подробности

Из Украины направился в своей первый рейс "поезд четырех столиц": из Киева он пойдет в Минск, затем посетит Вильнюс и Ригу.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя "Укрзалізниці" Евгений Кравцов в своем Facebook.

"Только отправили в первый рейс поезд "четырех столиц"! Счастливого пути!", - написал он.

Поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск будет в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05. В составе поезда - десять вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Мининфраструктуры рассказал, какую пользу извлечет Украина от закрытия ж/д сообщения с Россией.