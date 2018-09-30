В метрополитене Москвы под колесами поезда погиб гражданин Украины

В московском метро погиб украинец / Фото: metro.dp.ua

В Москве на станции метро "тверская" 29 сентября гражданин Украины упал на рельсы и попал под движущийся поезд.

"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд", - цитирует Интерфакс руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

В сообщении сказано, что машинист увидел человека на рельсах, однако не смог остановить поезд.

На место происшествия приехала скорая помощь, которая констатировала смерть украинца, имя которого не называется.

Как ранее сообщалось, в результате жуткого ДТП в Ленинградской области России с участием микроавтобуса на закарпатских номерах, погибли двое жителей Закарпатья и две женщины из Львовской области.