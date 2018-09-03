В Румынии в автобус с украинцами влетел мотоцикл, есть жертвы: видео с места ДТП

Авария случилась прошлой ночью, погибли два человека, сообщила журналистка.
В ночь на понедельник, 3 сентября, в румынском городе Сучава в автобус с украинцами на огромной скорости врезался мотоцикл.
Пилот и пассажир байка погибли, написала в Facebook журналистка из Ивано-Франковска Любовь Загоровская, которая оказалась в центре событий.
По ее словам, пассажиры автобуса не пострадали и после ДТП провели ночь в школе.
"Попали в аварию. В три часа ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный… Поражена работой румынских служб. До пяти минут времени на месте были все. Работали быстро и слаженно", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.