В Румынии в автобус с украинцами влетел мотоцикл, есть жертвы: видео с места ДТП

В Румынии в автобус с украинцами врезался мотоцикл, погибли два человека / gazetavv.com

В ночь на понедельник, 3 сентября, в румынском городе Сучава в автобус с украинцами на огромной скорости врезался мотоцикл.

Пилот и пассажир байка погибли, написала в Facebook журналистка из Ивано-Франковска Любовь Загоровская, которая оказалась в центре событий.

По ее словам, пассажиры автобуса не пострадали и после ДТП провели ночь в школе.

"Попали в аварию. В три часа ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный… Поражена работой румынских служб. До пяти минут времени на месте были все. Работали быстро и слаженно", — отмечается в сообщении.

В Румынии в автобус с украинцами врезался мотоцикл, погибли два человека / Скриншот с facebook.com/Любов Загоровська

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.