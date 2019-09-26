Виктор Лещинский: Бо́льшая часть строительных норм в Украине не пересматривалась с советских времен

Виктор Лещинский / УНІАН

На сайте Главред состоялся чат с главой Национального экспертно-строительного альянса Украины (НЭСАУ) Виктором Лещинским. Общаясь с читателями, он рассказал, в каких регионах Украины идет наиболее активная застройка, стало ли за последние годы меньше коррупции в строительной сфере, когда можно будет оценить степень разрушения Донбасса, когда может быть достроен Подольско-Воскресенский мост, стоит ли в Киеве расширять пешеходные пространства, а также почему идея Минрегиона о туалетах на остановках общественного транспорта – это "ужас".

Представляем стенограмму чата с Виктором Лещинским.

Петро: Як ви вважаєте, голова КМДА і міський голова Києва має бути однією людиною?

Виктор Лещинский: З моєї точки зору, об’єднання цих двох посад є цілком розумним рішенням. Тим більше, такий варіант передбачений чинним законодавством України. Залучення до команди керівників міста провідних менеджерів та управлінців – це правильний підхід. Тож вважаю, що посади голови КМДА і міського голови має обіймати одна людина.

Vasik: Дострокові вибори очільника столичної влади підуть на користь місту?

Виктор Лещинский: В контексті оновлення влади в країні дострокові вибори очільника столиці були б цілком логічними і пішли б на користь Києву.

Fiona: Как вы думаете, будут досрочные местные выборы? Нужны ли они?

Виктор Лещинский: На мой взгляд, местные выборы, конечно, были бы нужны. Но – нужны ли они прямо сейчас, или лучше дождаться очередных выборов, которые должны состояться осенью 2020 года? Принять такое решение может только парламент, и он же будет нести ответственность за него.

Kim: Відсутність системної транспортної політики в Києві, направленої на сталий розвиток міста, разом з підвищенням цін на громадський транспорт веде до справжнього транспортного колапсу. Чи є реальні шанси цього уникнути? Які?

Виктор Лещинский: Жодних ознак колапсу я не бачу. Нинішні ціни на громадський транспорт цілком виправдані. Однак рівень надання послуг комунальними підприємствами однозначно потребує кардинальних змін, які повинні розпочатися з оновлення транспортного парку.

Виктор Лещинский / УНІАН

Idris: Як ви оцінюєте висотні гетто, які будуються у передмісті столиці?

Виктор Лещинский: Розвиток околиць міста Києва та міст-супутників не треба обмежувати у висотності. Але створення інфраструктури та забезпечення комунікаціями в повному обсязі – це зобов’язання і органів місцевої влади, і інвесторів.

r.ignatenko: Чи треба в Києві розширювати пішохідні простори? Це позитивно впливає на завантаженість міста автомобілями?

Виктор Лещинский: Здебільшого транспортна інфраструктура Києва не розрахована на перекриття вулиць та перетворення їх на пішохідні зони. Тимчасові перекриття проїжджих частин у святкові або вихідні дні залишаються оптимальним рішенням на сьогодні.

Илья: Как обстоят дела с реконструкцией Почтовой площади? Представители НЕСАУ участвуют в этом проекте?

Виктор Лещинский: 8 октября представители НЭСАУ с победителем конкурса на лучшую концепцию Почтовой площади посетят Краков и презентуют нашим польским партнерам данную концепцию. Это необходимо для возможного привлечения грантовых ресурсов и информирования европейского сообщества о ходе реализации данного проекта. В планах на 2019 год – посещение столицы Бельгии и Германии по этому же вопросу.

Argo: Вы много и профессионально говорите о реконструкции страны. Нынешней государственной власти это интересно?

Виктор Лещинский: Власти не должно быть просто "интересно". Власть должна думать о развитии страны и поднятии экономики в целом и работать в этом направлении. Строительная отрасль, как фондообразующая, должна быть в приоритете. Только лишь при серьезных финансовых вливаниях в развитие крупных инфраструктурных объектов, при государственной политике энергосбережения, при условии принятия политического решения о реновации устаревшего жилого фонда, при капитальной реконструкции подземных коммуникаций можно будет говорить о реконструкции Украины в целом.

Виктор Лещинский / УНІАН

Ольга__: Расскажите, пожалуйста, чем должен заниматься недавно созданный Фонд энергоэффективности?

Виктор Лещинский: Фонд энергоэффективности – государственное учреждение, созданное согласно закону Украины "Про Фонд энергоэффективности". Целью фонда является поддержка инициатив по повышению энергоэффективности путем предоставления ОСББ грантов и кредитов для внедрения комплексных технических решений, направленных на термомодернизацию жилого фонда.

Семен: Какими интересными проектами сейчас занимается Альянс, который вы возглавляете?

Виктор Лещинский: Проектов, которые реализует Альянс, много. Альянс разрабатывает интерактивные игры для детей для поднятия имиджа профессии строителя, проводит курсы для глав ОСББ в Киеве на базе Института инновационного образования Киевского строительного университета каждый вторник, продвигает идею создания Музея строительства Украины как единого интерактивного центра, большое внимание уделяет экспертной сфере, принимает участие в разработке законопроектов и активно участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов членами НЭСАУ и юридическими лицами.

Liam: Виктор, скажите, пожалуйста, Можно ли сейчас объективно оценить степень разрушения Донбасса?

Виктор Лещинский: Пока идут боевые действия, объективно оценить степень разрушения, а, соответственно, и ущерб, нанесенный военным конфликтом на Донбассе, просто невозможно.

Гера: В каких регионах Украины сейчас наблюдается активная застройка?

Виктор Лещинский: Самая высокая динамика наблюдается в пригороде Киева, позитивная динамика – в городах-спутниках Киева. Активно застраиваются Львов и Ивано-Франковск, а также юг – Одесса и Одесская область.

Westee: Объясните, пожалуйста, проекты, которые застройщики начали еще несколько лет назад и на которые раньше получали разрешения, строятся по новым нормам?

Виктор Лещинский: За последние несколько лет ужесточились строительные нормы по безопасности и жизнедеятельности зданий и сооружений. Поэтому любой начатый ранее проект должен соответствовать строительным нормам, даже если разрешение на строительство уже получено.

Виктор Лещинский / УНІАН

Romanovska: Чи є у Альянсу експертів, який ви очолюєте, потужності для розробки та супроводу проектів з реконструкції застарілої інфраструктури?

Виктор Лещинский: Наразі ми вивчаємо досвід європейських країн, готові до обговорення нової редакції закону про застарілий житловий фонд та маємо всі потужності для допомоги в реалізації як пілотних проектів, так і участі в державних цільових програмах в разі їх запровадження.

Ядвіга: Як ви ставитесь до мораторію на продовження будівництва у Києві, який нещодавно запровадив пан Кличко?

Виктор Лещинский: Це ще не мораторій, а тільки проект для обговорення. В будь-якому разі, прийняття такого рішення негативно позначиться на інвестиційній привабливості Києва, який і так перебуває не на найкращих позиціях.

Edmon: Чи стало за останні три-п’ять років менше корупційної складової у будівельній галузі?

Виктор Лещинский: За рейтингом Doing Business, Україна за останні роки за напрямком будівництва піднялася зі 141 місця на 35-те і має потужність та амбіції увійти принаймні в першу двадцятку. Процес будівництва став більш прозорим, скасовано велику кількість дозвільних процедур і погоджень. Але, і за інформацією правоохоронних органів, і судячи з простих розмов між забудовниками, суми корупційних складових теж збільшуються.

Скорик В. І.: Робочі руки покидають Україну: чи можна і як цей процес зупинити?

Виктор Лещинский: Шляхом підняття соціальних стандартів та заробітної плати, яка за останні декілька років збільшилася, але не досягнула привабливої позначки для того, щоб спеціалісти залишалися працювати в Україні. Підвищенням зарплати на 1-2 тисячі гривень кваліфікованих робітників не затримаєш.

kuz'ma: В Минрегионе нашли способ решить вопрос с нехваткой общественных туалетов – предлагается устанавливать туалеты на новых или реконструированных остановках общественного транспорта. Что вы об этом думаете?

Виктор Лещинский: Это ужас! Вы же понимаете, что туалеты не будут подключены к коллекторной системе города, поэтому санитарная гигиена на остановках будет соответствующая. Министерству, в первую очередь, надо подумать о качестве уже существующих общественных уборных, а не изобретать велосипед с единственной целью "где-нибудь что-нибудь поменять".

Тетяна: Зараз час змін. Що б ви запропонували змінити у будівництві в першу чергу?

Виктор Лещинский: Головне – це перегляд державних будівельних норм із метою їх наближення до європейських. Є велика кілька кількість технічних вимог, які не переглядалися ще з радянських часів. Вочевидь це питання є найголовнішим.

Иваненко Р.: Планируется на крупнейших украинских трассах устраивать так называемые SOS-станции – станции экстренной связи? В Европе такая практика безопасности на трассах существует уже десятилетия, а у нас?

Виктор Лещинский: Не все, что 20 лет назад внедрили в Европе, необходимо сейчас внедрять у нас. Жить, как в Европе – хорошо, но нужно думать и своей головой. Для наших дорог это будет дополнительной финансовой нагрузкой. Лучше уж эти деньги вложить в качество дорог.

А с наличием у каждого водителя собственного мобильного телефона не думаю, что у кого-то будут проблемы с вызовом экстренных служб.

Виктор Лещинский / УНІАН

Kreont: Сегодня средний срок службы дорог составляет около 10 лет. В Украине – пока снег не выпал. Почему? Недодержана технология, плохой материал, руки не оттуда?

Виктор Лещинский: В первую очередь, потому что у нас система не настроена на обслуживание дорог. После строительства, реконструкции или капитального ремонта дороги ее обязаны постоянно обслуживать, особенно консервировать перед осенне-зимним периодом. Все объекты транспортно-инфраструктурного направления должны качественно проектироваться, причем делать это должны исключительно профильные организации. Должны использоваться новые технологии. А строительством должны заниматься те организации, которые позитивно о себе заявили на рынке. Также нужно контролировать ход строительства соответствующими независимыми экспертными организациями и лабораториями. Также дорога обязательно должна передаваться на обслуживание.

Только таким путем можно добиться максимально длительного периода эксплуатации дорог.

Nelli: Когда, по вашим прогнозам, будет достроен и введен в эксплуатацию Подольско-Воскресенский мост? На сколько процентов он построен на данный момент?

Виктор Лещинский: Проблема Подольско-Воскресенского мостового перехода заключается в том, что мост после остановки работ не был законсервирован для дальнейшего строительства. Поэтому качество выполненных работ и возможность его дальнейшего функционирования зависит от проведения его технического обследования, что является первоочередным. Кроме того, финансирование этого проекта требует привлечения крупного инвестора. Поэтому говорить о каких-то конкретных сроках завершения строительства не приходится. Это – вопрос будущего.

Artem: Какова ситуация с оттоком кадров за границу в строительной сфере? Некоторые застройщики говорят, что процесс замедлился…

Виктор Лещинский: Отток людей уменьшился из-за того, что реальное количество рабочих строительных кадров уже покинули Украину. В связи с этим стали популярны новые маршруты: в воскресенье вечером люди уезжают в Европу работать, а в субботу утром они возвращаются, чтобы спокойно провести выходные дома.

Дарина Степанова: Як дізнатись, чи є безпечним будинок, в якому я мешкаю? Чи буде створено електронний реєстр, де можна буде подивитись інформацію?

Виктор Лещинский: Зараз не існує електронного реєстру в жодному місті нашої країни. Паспортизація та обстеження всіх будинків житлового фонду в Україні планувалася ще з 2007 року. З того часу це залишилося лише на папері, хоча така необхідність є першочерговою. Кожен будинок – чи то це історична пам’ятка, чи то тільки збудована та здана в експлуатацію багатоповерхівка – повинна мати оцифрований паспорт будівлі, в якому повинні зберігатися весь проект на будинок, відповідні папери на приєднання до комунікацій. Якщо це не нова багатоповерхівка, то необхідно в такому паспорти мати всі позначки про капітальні та поточні ремонти, таким чином, планувати видатки на утримання будинку та обов’язково накопичувати резервні кошти для проведення капітального та поточного ремонту, що не робиться зараз.

Виктор Лещинский / УНІАН

Дмитрий Никонов: Когда будут реальные проекты в развитие инфраструктуры? И не только Киева...

Виктор Лещинский: Инфраструктурные проекты требуют значительных финансовых затрат, поэтому, в первую очередь, перед государством стоит задача достижения стабильного экономического роста на длительный период. После этого с увеличением бюджетов как города Киева, так и местных советов можно будет говорить о стабильном развитии инфраструктуры.

Александр: Как планируется на практике реализовывать работу Фонда энергоэффективности? Как простым гражданам улучшить свой дом с помощью программы фонда?

Виктор Лещинский: Сейчас фонд запустил программу Энергодом. Это – программа частичного возврата денег, которые были потрачены на мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Программа действует с 16 августа 2019 года и будет продолжать действовать до конца 2023 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. С более детальной информацией лучше ознакомиться на сайте фонда.

Фото Александра Синицы, УНІАН