Били в пах и в голову: в Киеве жестоко избили украинского военного-гея

Василий Давыденко стал вторым открытым геем военным в Украине/ Фото facebook.com/viktor.pylypenko.96

В Киеве совершили нападение на украинского военного Василия Давыденко, который недавно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Инцидент произошел в субботу, 28 сентября.

Как сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко на своей странице в Facebook, на Давыденко напали пятеро радикалов-гомофобов. Они подстерегли Давыденко возле его дома. После избиения нападающие быстро скрылись.

"Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п@@ар?". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером..." - написал Пилипенко.

Давыденко успел сгруппироваться – именно это его спасло. Однако нападавшим удалось порвать его специальный пояс-корсет для позвоночника.

Пилипенко подозревает, что домашний адрес нападающим сообщили скорее всего сотрудники с работы Давыденко, которые устроили военному тихий бойкот из-за его признания.

Василий Давыденко имеет юридическое образование, работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером.

Напомним, в конце августа в Киеве у Стены памяти погибших на Донбассе военнослужащих на Михайловской площади бывший сослуживец напал на ЛГБТ-активиста и ветерана АТО Виктора Пилипенко.