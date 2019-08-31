В Киеве избили гея-ветерана АТО: ООН резко отреагировала

Cовершили жестокое нападение на открытого гея — ветерана АТО / Фото: Facebook/Мониторинговая миссия ООН по правам человека

В Киеве у Стены памяти погибших на Донбассе военнослужащих на Михайловской площади бывший сослуживец напал на ЛГБТ-активиста и ветерана АТО Виктора Пилипенко.

"Я разговаривал с инвалидом войны и его женой напротив фотографий погибших ребят на Михайловской, как почувствовал удар сзади в затылок.

"Я разговаривал с инвалидом войны и его женой напротив фотографий погибших ребят на Михайловской, как почувствовал удар сзади в затылок. В первые секунды, помню, даже не было ни боли, ни злости, только любопытство - кто это мог быть? Им оказался бывший сослуживец, но не побратим. Просто человек, который поставил свою сексуальную гомофобных агрессию к представителям не гетеро ориентации выше военного братства", - написал Пилипенко в Facebook

Ветеран АТО вспомнил, что за нетрадиционную ориентацию его в этот же день обозвали "ошибкой" и другими обидными фразами. Военнослужащий признал, что после поминальных мероприятий не сдержал слез из-за нетерпимого отношения общества к его жизненной позиции.

/ Фото: Facebook/Viktor Pylypenko

Фото: Facebook/Viktor Pylypenko

На инцидент отреагировала Мониторинговая миссия ООН по правам человека. В организации назвали недопустимым актом насилия нападение на открытого гея, который служил в украинской армии на Донбассе.

"Такое насилие — недопустимо. Мы призываем Национальную полицию Украины провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность за преступления на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности", — говорится в заявлении, обнародованном в Facebook.

Напомним, в Кривом Роге на промышленной железной дороге, которая ведет на предприятие АрселорМиттал, обнаружили тело мужчины с отрезанной головой, оказавшегося ветераном АТО.