В Кривом Роге на рельсах нашли труп ветерана АТО с отрезанной головой: фото 18+

На рельсах нашли обезглавленное тело / bk55.ru

В Кривом Роге на промышленной железной дороге, которая ведет на предприятие АрселорМиттал, обнаружили тело мужчины с отрезанной головой.

Как сообщает ресурс Первый криворожский, вдоль железнодорожных рельсов тело мужчины было обнаружено 25 августа.

Уточняется, что погибший лежал на рельсах и рядом находилась полностью отрезанная от тела голова.

Позже правоохранители выяснили, что мужчине 29 лет, и он ранее служил в зоне АТО. Трагедия случилась на промышленной железной дороге АрселорМиттал, однако сотрудником предприятия погибший не был.

В полиции обнародовали официальную версию гибели обезглавленного ветерана АТО – это был несчастный случай.

/ Фото: Первый криворожский

Напомним, в Киеве правоохранители зафиксировали убийство 22-летнего ветерана АТО, совершенное с особой жестокостью.