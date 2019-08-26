В Кривом Роге на рельсах нашли труп ветерана АТО с отрезанной головой: фото 18+

По предварительной информации, смерть наступила в результате несчастного случая.
В Кривом Роге на промышленной железной дороге, которая ведет на предприятие АрселорМиттал, обнаружили тело мужчины с отрезанной головой.
Как сообщает ресурс Первый криворожский, вдоль железнодорожных рельсов тело мужчины было обнаружено 25 августа.
Уточняется, что погибший лежал на рельсах и рядом находилась полностью отрезанная от тела голова.
Позже правоохранители выяснили, что мужчине 29 лет, и он ранее служил в зоне АТО. Трагедия случилась на промышленной железной дороге АрселорМиттал, однако сотрудником предприятия погибший не был.
В полиции обнародовали официальную версию гибели обезглавленного ветерана АТО – это был несчастный случай.
Напомним, в Киеве правоохранители зафиксировали убийство 22-летнего ветерана АТО, совершенное с особой жестокостью.