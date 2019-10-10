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Новый инвестиционный скандал: АМК пытается оштрафовать инвесторов на 6,5 млрд грн

10 октября 2019, 19:19

АМК пытается наложить штраф за монополизацию, которую сам же ранее и позволил. Все объединения дистрибуционных компаний проходили с согласия Антимонопольного комитета.

АМКУ
АМКУ

10 октября 2019г. Антимонопольный комитет Украины обнародовал решение о наложении штрафов на сумму 6.5 млрд. грн. на аффилированные компании "Филип Моррис", "Джей Ти Ай", "Империал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко", а также на компанию "ТЕДИС Украина".

АМК утверждает, что имел место сговор производителей – не допустить на рынок дистрибуции табачных изделий потенциальных новых участников.

Но, как объясняет юрист, доктор государственного управления Руслан Овчаренко, Антимонопольный комитет сам виноват в монополизации рынка оптовой торговли табачными изделиями.

"В официальном сообщении Антимонопольного комитета утверждается, что появился "единый и общий дистрибьютер на рынке первичной реализации сигарет" в 2013 году. Между тем, в 2010 и 2011 гг. происходили объединения дистрибуционных компаний с "ТЕДИС" не только с ведома, но и с официального согласия Антимонопольного комитета Украины", - заявил юрист Руслан Овчаренко.

Более того, по словам эксперта, Антимонопольный комитет не смог доказать, что производителям было выгодно продавать весь объем сигарет одному дистрибьютеру.

"Это противоречит логике и здравому смыслу. Наличие 10-12 оптовых компаний могло бы быть выгодно производителям – т.к. это снизило бы цены на услуги по доставке сигарет. Никакого "единого соглашения" производителей с "ТЕДИС" не было и быть не могло", – объясняет Овчаренко.

В то же время, в таком объединении оптовых сетей был и свой позитив – в том числе для малого бизнеса.

"Большая конкуренция на уровне оптовых продаж ударила бы по розничным сетям. Именно за счет розницы – в т.ч. малого бизнеса – оптовые сети компенсировали бы свои затраты", – уверен юрист.

По его словам, наличие одного крупного оптового игрока позволяет более эффективно контролировать движение сигарет на рынке и предотвращать их контрабанду в страны Евросоюза.

Эксперт прогнозирует, что такой огромный штраф приведет к новому инвестиционному скандалу. Иностранные инвесторы будут отстаивать свои права не только в украинских, но и в международных судах, что не будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

"Решение АМК негативно повлияет на 4 предприятия из ТОП-10 крупнейшиих налогоплательщиков в Украине. Это - удар не только по будущим инвестициям. Такие кейсы всегда влияют на инвестиционный рейтинг страны. Но это еще и удар по местным общинам, которые зависят от налоговых поступлений производителей. Например, в Кременчуге и Прилуках производители сигарет - основные налогоплательщики и работодатели", - напомнил Руслан Овчаренко.

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