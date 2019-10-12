"Антициклон прикрутит ветер": синоптик пообещала украинцам летнюю погоду

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В воскресенье, 13 октября, в Украине солнечная и теплая погода, температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутит юго-западный ветер до умеренного и даже слабого", - написала она в Facebook.

По прогнозу синоптика, в Киеве воскресенье также ожидается солнечная погода, температура воздуха достигнет + 20 градусов.

Диденко добавила, что на Покров, 14 октября, будет также ясно и тепло, с температурными показателями до + 20 + 22 градусов.

Напомним, ранее синоптик пообещал украинцам бабье лето.