"Антициклон прикрутит ветер": синоптик пообещала украинцам летнюю погоду

В Украине температура воздуха в воскресенье достигнет + 23 градусов.
В воскресенье, 13 октября, в Украине солнечная и теплая погода, температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутит юго-западный ветер до умеренного и даже слабого", - написала она в Facebook.
По прогнозу синоптика, в Киеве воскресенье также ожидается солнечная погода, температура воздуха достигнет + 20 градусов.
Диденко добавила, что на Покров, 14 октября, будет также ясно и тепло, с температурными показателями до + 20 + 22 градусов.
Напомним, ранее синоптик пообещал украинцам бабье лето.