"Ловите лето": синоптик пообещала украинцам до +25 градусов

Синоптик пообещала украинцам до +25 градусов / sunhome.ru

В пятницу, 11 октября, в Украине ожидается + 12 + 16 градусов, на юге – + 15 + 20 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди пройдут на юге и востоке страны кроме Харьковщины, а в центре кроме Винницкой области. На западе и севере Украины вероятность небольших, локальных осадков.

"В Киеве 11 октября ожидается погода свежая, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого", - написала она в Facebook.

/ wxcharts.com

Синоптик подчеркнула, что на выходных температура воздуха в Украине снова повысится: в субботу-воскресенье ожидается + 16 + 23 градуса.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с Востока

"На Покров погода в Украине ожидается просто роскошной - солнечно ясно, + 20 + 25 градусов. Кто там хотел бабьего лета - ловите, наслаждайтесь", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик пообещал украинцам бабье лето.