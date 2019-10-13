Наслаждайтесь бабьим летом: синоптик рассказала о погоде на Покрова

В Киеве в понедельник погода обещает быть ясной и теплой

В понедельник, 14 октября, в Украине будет преимущественно теплая и солнечная погода, без осадков, в ряде областей температура поднимется до +22°.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение 14 октября будут ясно, осадков не ожидается. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7°-12°, на побережье Черного моря до +15°, днем потеплеет до +18°-23°, в Карпатах ночью будет +1°-6°, днем +12°-17°.

В Киеве понедельник будет ясным и теплым, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью будет около +10°, днем +20°-22°.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаВ то же время синоптики предупредили, что 14 октября в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях будет туман.

"14 октября ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман, видимость 200-500 м (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 13-15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 14 октября / meteo.gov.ua

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в понедельник, в День защитника Украины, по всей стране ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

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"Температура воздуха в течение дня составит + 18°-23°. Кому днем будет слишком тепло, можно пройтись по улице ночью: +7°-13°", - написала она в Facebook.

По ее прогнозу, в Киеве Покрова обещает быть ясной и теплой, в течение дня будет около +20°.

/ wetterpate.de

Диденко добавила, что на следующей неделе в Украине ожидается сухая и малооблачная погода: "Бабье лето".

Напомним, ранее синоптик пообещал украинцам бабье лето.