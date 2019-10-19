"Классический барыга": Саакашвили рассказал, как Луценко отжимал бизнес

Юрий Луценко / Сегодня

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко являлся бизнесменом, а за три месяца до своей отставки он продал акции в табачной индустрии за 70 млн долларов, заявил экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

"Это был классический барыга, он называл себя генеральным прокурором", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

Саакашвили также рассказал о том, как Луценко через своего брата пытался отжать бизнес в Одессе. По его словам, у владельцев лупа-парка в одесском парке Горького возникли проблемы с местными бизнесменами, которые положили глаз на их бизнес. Владельцы луна-парка обратились к Луценко через его брата, однако вместо помощи он потребовал 50% бизнеса.

"Он понял, что можно просто отжать", - добавил Саакашвили.

Напомним, бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе обвинил Луценко в коррупции.