Штраф 850 гривен за отказ везти АТОшника: в Украине вступил в силу закон о льготниках

В Украине увеличили штрафы за отказ в бесплатном проезде ветеранам / Открытые источники

В воскресенье, 20 октября, в Украине вступил в силу Законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан".

К слову, отныне существенно увеличилась сумма штрафа, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий и ветеранам.

В частности, до сегодняшнего дня за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозке граждан водителя могли оштрафовать на 136 гривен.

С 20 октября штраф увеличился до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Читайте также"Отстаиваете свои права, не наши". В Одессе кассир швырнула в лицо атошнику удостоверение УБДНапомним, ранее в Киеве возле станции метро Лесная разгорелся конфликт между водителем автобуса Киев-Чернигов и пассажиром с удостоверением участника боевых действий.

Как сообщил сам льготник, он - участник Революции Достоинства, инвалид войны 3-ей группы, который потерял зрение на Майдане зимой 2014 года.

Мужчина имеет право на бесплатный проезд, чем и хотел воспользоваться, пытаясь зайти в маршрутку Киев-Чернигов. Водитель вытолкал льготника, пересадил пассажиров в другой автобус, и все так же не пускал мужчину.