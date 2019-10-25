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В Хмельницкой области мужчина расстрелял тестя с тещей и ранил защищавшую их дочь

25 октября 2019, 17:30

Убийца пытался покончить с собой, выстрелив себе в лицо, а когда это не получилось, закрылся в автомобиле и поджег его.

Пьяный застрелили из охотничьего ружья своих тестя и тещу, а также ранил дочь / hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области 24 октября пьяный мужчина застрелили из охотничьего ружья своих тестя и тещу, а также ранил дочь.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, жертвами пьяного стрелка оказались его тесть и теща стрелка, оба 1955 года рождения. Также получила ранение его дочь, 2011 года рождения.

Отмечается, что между родственниками возник конфликт, в результате которого мужчина 1979 года рождения схватил ружье и несколько раз выстрелил в тещу и тестя. Восьмилетняя девочка получила ранение в руку, когда попыталась защитить бабушку с дедушкой. Пока жена пыталась успокоить мужа, девочке удалось покинуть дом и вызвать полицию.

После расстрела тестя и тещи мужчина попытался покончить с собой, выстрелив себе в лицо, а когда это не получилось, закрылся в автомобиле и поджег его. Прибывшие полицейские с соседями потушили машину и задержали убийцу.

Задержанный находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

/ hm.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни мужчина застрелил собственную тещу.

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