В Киеве на семи дорогах серьезно снижена скорость движения

На семи дорогах Киева серьезно снизили скорость движения / Подробности

В Киеве с пятницы, 1 ноября, на семи дорогах, на которых в теплый период можно было ехать со скоростью до 80 км/ч, теперь нужно двигаться намного медленнее.

На ряде дорог скорость движения снижена до 50 км/ч, сообщили в коммунальном предприятии Центр организации дорожного движения.

В КП подчеркнули, что с первого дня осени на столичных дорогах допустимая максимальная скорость движения составляет 50 км/ч.

На каких дорогах Киева меняется скоростной режим:

Проспект Шухевича - от Северного моста до ул. Бальзака;

Ул. Набережно-Рыбальская - от Гаванского моста до ул. Электриков;

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе - от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе;

Столичное шоссе - до ул. Академика Заболотного;

Ул. Саперно-Слободской - от ул. Гринченко до Южного моста;

Проспект Бажана - от Южного мостового перехода до Харьковской площади.

Напомним, 9 октября 2018 года Киевский горсовета принял решение, что в столице на ряде участков дорог с 1 апреля по 1 ноября транспортные средства могут двигаться со скоростью до 80 км/ч.