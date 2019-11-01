В Киеве на семи дорогах серьезно снижена скорость движения

На столичных дорогах скорость движения с первого дня осени снижена на десятки километров.
В Киеве с пятницы, 1 ноября, на семи дорогах, на которых в теплый период можно было ехать со скоростью до 80 км/ч, теперь нужно двигаться намного медленнее.
На ряде дорог скорость движения снижена до 50 км/ч, сообщили в коммунальном предприятии Центр организации дорожного движения.
В КП подчеркнули, что с первого дня осени на столичных дорогах допустимая максимальная скорость движения составляет 50 км/ч.
На каких дорогах Киева меняется скоростной режим:
- Проспект Шухевича - от Северного моста до ул. Бальзака;
- Ул. Набережно-Рыбальская - от Гаванского моста до ул. Электриков;
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе - от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе;
- Столичное шоссе - до ул. Академика Заболотного;
- Ул. Саперно-Слободской - от ул. Гринченко до Южного моста;
- Проспект Бажана - от Южного мостового перехода до Харьковской площади.
Напомним, 9 октября 2018 года Киевский горсовета принял решение, что в столице на ряде участков дорог с 1 апреля по 1 ноября транспортные средства могут двигаться со скоростью до 80 км/ч.