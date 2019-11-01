В Национальном институте рака прокомментировали проведенный Минздравом аудит

По результатам внутреннего аудита Министерства здравоохранения Украины в Национальном институте рака не было выявлено несоблюдение требований законодательства в сфере публичных закупок. Не было обнаружено и никаких коррупционных схем или правонарушений при осуществлении публичных закупок за средства государственного бюджета.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщила директор Национального института рака, хирург-онколог высшей категории и доктор медицинских наук Елена Колесник, комментируя опубликованные 25 октября на официальном сайте Минздрава Украины результаты внутреннего аудита, проведенного в соответствии с поручением замминистра здравоохранения Михаила Загрийчука.

Относительно необоснованно большого остатка препарата Метотрексат Тева, который выявили аудиторы, Колесник объяснила служебной халатностью главного врача Национального института рака Безносенко А.П., который подписывал заявку на приобретение препарата, пока Колесник была на больничном.

"Данную заявку было подготовлено главным врачом Национального института рака Безносенко А.П. Поскольку формирование заявок на приобретение или получение медицинских препаратов осуществляется с учетом количества использования препаратов за прошлый год, а согласно бухгалтерским учетом, в 2018 году было использовано всего 545 флаконов препарата "Метотрексат" (50 мг), то, учитывая вышесказанное, в действиях Безносенко усматриваются признаки служебной халатности", - указала Колесник, добавив, что в настоящее время вышеуказанные действия главного врача являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, фигурантом которого он является, ведь согласно своей должностной инструкции главный врач отвечает за подачу заявок.

В будущем, по словам Колесник, чтобы этого избежать администрацией НИР был разработан план введения системы автоматизации обращения медицинских препаратов и расходных материалов, который является частью проекта автоматизации и компьютеризации учреждения.

Говоря об успехах института, Колесник отметила, что, несмотря на нежелание Минздрава и Кабинета Министров предыдущей власти осуществлять реальные реформы в Национальном институте рака уже начато проведение аутологичных трансплантаций для взрослых (без дополнительного финансирования за счет внутренних резервов).

"Также на базе Института создан и функционирует Национальный канцер-регистр с международным признанием. На постсоветском пространстве - это единственный подобный реестр по своей полноте и завершенности. Он "держит руку на пульсе" заболеваемости украинцев злокачественными новообразованиями. Согласно эталонных требований международных организаций IARC, IACR и ENCR, которые выполнил Национальный канцер-регистр, ВОЗ включила Украину к изданиям Cancer Incidencein Five Continents (Vol.-X, Vol.-XI), International Incidence of Childhood Cancer (Vol.-III) и ECIS - European Cancer Information System (2018)", - добавила Колесник.

По ее словам, сейчас команда специалистов и ученых Национального института рака, работает над новой национальной стратегией реформирования онкологической отрасли.

"Но для ее внедрения и реализации необходима прежде всего политическая воля и финансовые инвестиции со стороны государства, а также поддержка медиа и общества в целом", - резюмировала Елена Колесник.