Сотрудники СБУ незаконно прослушивали телефоны украинцев за крупную сумму

Сотрудники СБУ "сливали" разговоры украинцев / ssu.gov.ua

Действующие и бывшие сотрудники СБУ незаконно прослушивали телефоны украинцев и полученную информацию "сливали" заказчикам.

Клиентов для предоставления услуг они подыскивали через личные проверенные связи. Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятия информации, сообщили в пресс-службе СБУ.

Стоимость работы в месяц составляла 4,5 тысячи долларов. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие, которое устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение об объявлении фигурантам дела о подозрениях в совершении уголовного преступления.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

Ранее СБУ разоблачило руководство Николаевской таможни.