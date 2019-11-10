"Путинский пуделек" Венедиктов объяснил, почему Россия не торопится менять пленных

Венедиктов объяснил, почему обмен пленными не состоится в ближайшее время / Эхо Москвы

В воскресенье, 10 ноября, Алексей Венедиктов, которого называют за глаза "путинский пуделек", поделился инсайдом по поводу обмена пленными.

Главный редактор Эха Москвы дал понять, что новый обмен пленными между Украиной и РФ состоится не скоро.

По его словам, процесс срывает советник президента РФ и куратор ОРДЛО Владислав Сурков.

"В обмене с Украиной все застопорилось. Сурков тормозит, Козаку не до того", - поделился информацией в своем телеграм-канале Венедиктов.

При этом главред Эха Москвы добавил, что, скорее всего, причиной такой задержки является малое количество граждан РФ в списках на обмен.

"Российских граждан там почти нет. Менять украинцев на украинцев донбасских Россия не торопится", - отметил Венедиктов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Украина и Россия готовятся к новому этапу обмена пленными, и сейчас идет подбор подходящих кандидатов.

"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - отметил глава МИД.

Читайте такжеМоскалькова рассказала о новом этапе обмена пленнымиТакже ранее сообщалось, боевики из группировки "ДНР" ведут подготовку к обмену пленными с официальным Киевом по формуле "52 на 85"

"Уполномоченная по правам человека "ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "52 на 85", - такое сообщение опубликовал российский телеканал Рен-ТВ.

По словам Морозовой, официальный Киев подтвердил 85 человек, а боевики – 52 человека.

"На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", – подытожила она.