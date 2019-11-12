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"Власти в Киеве нет": на Майдане Незалежности снова начали строить "курятник" на крыше дома

12 ноября 2019, 10:35

Скандальная стройка возобновилась уже с двух сторон крыши.

  • В Киеве возобновили возведение "курятника" на Майдане Facebook/Oksana Pryshchepa
  • В Киеве возобновили возведение "курятника" на Майдане Facebook/Oksana Pryshchepa
  • В Киеве возобновили возведение "курятника" на Майдане Facebook/Oksana Pryshchepa

В центре Киева, на крыше здания, выходящего фасадом на Майдан Незалежности, по адресу улица Софиевская 1, снова ведутся строительные работы.

При этом стройка возобновилась уже с двух стороны крыши, а от глаз посторонних ее прикрыли брезентом.

"А тем временем дерзость не прекратилась! На скандальной надстройке в самом сердце Киева по ул. Софийской 1 по словам жильцов дома - продолжаются строительные работы", - говорится в подписи к видео, на котором запечатлено возобновление строительных работ.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на строительный беспредел в центре Киева:

"По всем каналам раструбили, что победила справедливость, незаконная стройка остановлена . Прошло пару недель, и все вернулось на круги своя. Ничего не меняется! Власти в Киеве нет", "Коли бидло дорвалося до квартир", "Спряталось за мусорными пакетами, и шурует свой курятник", "Я - свідок!!!! Будівництво іде повним ходом!!! Зводять стіни. Є відео і фото їх знімали різні люди, переважно сусіди. Мешканці підходили і спілкувалися з робітниками. Вони прямим текстом казали, що будують поверх укладаючі блоки між собою", "Шо опять! Читал, Кличко сам лазил ломать "курятник", "Що ж це робиться в нашому місті? А що про це думає наш мер ? Пан Кличко стояв на покрівлі будинку і всім демонстрував, що самобуд знесено! Чи він помилився і не на тому будинку стояв?", - комментируют новости пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал чердак и крышу здания, выходящего фасадом на Майдан Незалежности, на улице Софиевской 1, где ранее заметили надстройку на крыше.

Киев стройка крыша Майдан Незалежности
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