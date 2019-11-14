Около Офиса президента умерла протестующая

Женщина чувствовала себя плохо еще утром, но к врачу не пошла / Фото: Zn.ua

В Киеве 14 ноября во время акции протеста железнодорожников, которая проходила у Офиса президента, умерла 43-летняя женщина.

"Такой факт (смерти) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге", - цитируют Украинские новости сотрудника полиции.

На место инцидента прибыли медики, которые и констатировали смерть. По предварительным данным силовиков, женщина могла умереть от приступа астмы, поскольку визуально было видно, что она страдает этим заболеванием.

Очевидцы заверили, что еще утром женщина чувствовала себя плохо, однако отправилась на акцию протеста вместо того, чтобы идти на прием к врачу. У умершей остался несовершеннолетний ребенок.

Как известно, участники акции протеста требовали отставки руководства Укрзализныци.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик, профессор, доктор экономических наук Элла Либанова высказала мнение, что в Украине толчками к Майданам становятся попытки власти обманывать народ.

Как ранее сообщалось, в холле черкасского областного совета произошло столкновение между полицейскими и участниками акции Нет капитуляции.

Ранее в Киеве прошел масштабный марш националистов.