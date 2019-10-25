Файеры и драка с полицией: в Черкассах митингующие штурмовали облсовет

В пятницу, 25 октября, в холле черкасского областного совета произошло столкновение между полицейскими и участниками акции Нет капитуляции.

Как сообщает местное издание Про все, митингующие устроили акцию под стенами облсовета и потребовали, чтобы к ним вышел глава областной администрации Игорь Шевченко.

Однако чиновник проигнорировал требование митингующих и тогда они пошли на штурм областного совета.

В свою очередь охрана не пропустила их внутрь с флагами, в результате на входе возникла толкотня, а затем и драка.

После столкновений к участникам акции все же вышел Шевченко. Митингующие спросили у него, почему людей с государственными флагами не пустили на сессию и передали обращение к президенту Зеленскому, в котором заявили, что не допустят капитуляции Украины.

"Мы хотим, чтоб оценку сегодняшним действиям власти дали и вы, и президент", - сообщил один из лидеров митингующих.

В ответ губернатор призвал участников акции к взвешенности и заявил, что руководители государства работают над урегулированием ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее в Киеве прошел масштабный марш националистов.