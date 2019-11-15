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Дело о хищении рефинансирования: экс-заместителя Гонтаревой отпустили под залог

15 ноября 2019, 11:00

Александру Писаруку назначили залог в размере 5 миллионов гривен.

Писарук
Александр Писарук / УНИАН

В пятницу, 15 ноября, Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для председателя правления Райффайзен Банка Аваль, бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука.

Суд отказался взять под стражу Писарука и назначил ему залог в размере 5 миллионов гривен, которые должны быть внесены в течение 5 дней.

В случае внесения залога Писарук обязан сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Накануне в ходе заседания прокурор Национального антикоррупционного бюро Украины просил об аресте на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн, обвиняя Писарука в сговоре с владельцами ВиЭйБи Банка при выдаче ему стабилизационного кредита в период проблемности, не приводя доказательств такого сговора и получения личной выгоды, но утверждая, что НБУ не мог выдать кредит под такой залог без сговора.

Читайте такжеКрупные вкладчики предложили Гонтаревой план спасения VAB БанкаВ свою очередь, защита просила отклонить это ходатайство и применить личное обязательство, апеллируя к недостаточности улик и построению обвинения на оценочных суждениях, а также к отсутствию рисков, поскольку с момента вручения подозрения 11 ноября Писарук не покинул страну, имея такую возможность, при этом правление Национального банка, представители Райффайзен Банка Аваль, а также ряд известных банкиров и инвесторов высказали готовность взять его на поруки.

Сам Писарук в ходе заключительной речи назвал выдвинутое обвинение необоснованным, а аргументы прокурора - надуманными. "Я абсолютно честно не понимаю, почему я сегодня тут нахожусь. Я не понимал этого до сегодняшнего заседания и, побыв здесь со всеми вами столько времени, еще больше не понимаю", - подчеркнул он.

Напомним, НАБУ вручило подозрения в причастности к хищению рефинансирования ВиЭйБи Банка Александру Писаруку, который в период банкротства ВиЭйБи Банка занимал пост первого заместителя главы НБУ, а также бывшему руководителю банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему руководителю управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому.

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Кроме того, НАБУ вручило подозрения фактическому владельцу и экс-главе правления ликвидируемого ВиЭйБи Банка, а также ряду должностных лиц этого финучреждения и частных компаний, связанных с прежними владельцами банка.

ВиЭйБи Банк работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Основным владельцем банка был собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

НБУ суд VAB Банк ВиЭйБи банк Александр Писарук
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