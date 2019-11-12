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Громкие задержания в Национальном банке: Смолий вынуждено прервал командировку

12 ноября 2019, 13:28

В Нацбанке возмущены вручением подозрения бывшему первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку.

НБУ
НАБУ задержало чиновников Нацбанка / РБК-Украина

Глава Национального банка Украины Яков Смолий, против которого ранее НАБУ открыло дело, из-за задержания бывших и действующих чиновников НБУ в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк", в срочном порядке прервал зарубежную командировку .

При этом в пресс-службе НБУ сообщили, что "ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время осуществляемых антикоррупционных органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк"".

Также в Нацбанке добавили, что возмущены вручением подозрения экс-первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку.  

Отметим, вечером 11 ноября НАБУ заявило о задержании по делу миллиардного рефинансирования НБУ, которое перед самым банкротством получил "ВиЭйБи банк" Олега Бахматюка.

Были задержаны семь человек. НАБУ отметило, что среди них - бывшие и действующие чиновники Национального банка и "ВиЭйБи банка", а также менеджеры частных компаний, связанных с Бахматюком. Фамилии не разглашались.

Однако об одном человеке все же стало известно. Речь идет по председателе правления "Райффайзен банка" Александре Писаруке, который в 2014-2015 годах работал заместителем председателя НБУ Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, передает Экономическая правда.

Добавим, что Писарука задержали вечером, но ночью, после объявления подозрения, отпустили. Вскоре Высший антикоррупционный суд определит банкиру меру пресечения.

Читайте такжеВ НБУ рассказали о подписании соглашения с МВФНапомним, ранее сообщалось, детективы НАБУ поздним вечером в понедельник, 11 ноября, прибыли в офис одного из крупнейших финучреждений Украины, Райффайзен Банка, ради задержания главы правления Александра Писарука. Соответствующее сообщение опубликовал портал НВ со ссылкой на собственный источник.

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