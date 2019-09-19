Против главы Нацбанка НАБУ открыло дело – источник

Яков Смолий / УНИАН

По факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Украины Яковом Смолием Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело.

Производство открыто Национальным антикоррупционным бюро по действиям Смолия за период с 2015 по 2017 год.

"НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Смолием за 2015-2017", - пишет Telegram-канал Ukrainiannewsinside со ссылкой на источники в следствии.

Читайте такжеНАБУ раскинуло сети на Климкина и Порошенко - СМИВ сообщении подчеркивается, что Смолий указал недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Источник также добавил, что Смолий не отразил информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его и жены.

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен, сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома.