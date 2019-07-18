Двойные выборы не пошатнули гривну: Смолий объяснил почему

Глава НБУ назвал причины укрепления курса гривны / Пресс-служба НБУ

С начала 2019 года украинская национальная валюта демонстрирует определенную стабильность и даже некоторое укрепление. Глава Национального банка Украины Яков Смолий объяснил, почему так происходит.

По его словам, с начала года наблюдалась благоприятная конъюнктура на внешних рынках для товаров украинского экспорта, а также приток средств нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа, пишет РБК-Украина. Это и стало главными причинами укрепления гривны.

При этом, не смотря на определенные риски, ни президентские, ни парламентские выборы не повлияли на курс гривны по отношению к доллару.

"Он (курс гривны, - ред.) как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", - резюмировал Смолий.

Напомним, эксперт по макроэкономике Михаил Кухар прогнозирует, что осенью 2019 курс гривны опустится максимум до 28 гривен за один доллар.