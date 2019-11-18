Экс-генпрокурор Луценко рассказал, как из тюрьмы звонил Зеленскому

Юрий Луценко благодарил и критиковал 95 Квартал / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о своих отношениях с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам экс-главы ГПУ, когда он сидел в тюрьме и получил разрешение звонить, один из первых десяти звонков был Зеленскому, когда тот еще был звездой 95 Квартала.

"Я его поблагодарил, потому что в действительности на тот момент Квартал был, мне кажется, таким положительным ко мне, несмотря на все. Например, когда открывался первый Квартал после моего ареста, они говорили: "Спасибо всем, кто пришел. Особенно спасибо всем, кто не смог прийти. Юрия Витальевича нет". Это много стоило в те времена", - сказал Луценко в интервью Украинской правде.

"На тот момент против режима Януковича выступал только 95 квартал, не слишком смело, но выступал. И больше никто. И за это я их благодарил. С другой стороны, я тогда, скажем так, выразил свое негативное видение мультфильма Сказочная Русь. Юлю (Тимошенко, - ред.) они там изображали в аморальном таком виде", - добавил политик.

Луценко отметил, что и сейчас у него "нормальные человеческие отношения" с Зеленским, однако, по его словам, нужно разделять человеческие и служебные отношения.

Напомним, ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, чем занимается после увольнения с должности. По его словам, после отставки он немного поправил здоровье, позанимался спортом и учил английский.