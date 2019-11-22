В Одессе терпит крушение танкер Делфи: стало известно о судьбе экипажа

У берегов Одессы спасатели эвакуируют экипаж танкера Делфи (флаг Молдовы), который потерпел крушение в Черном море.

Судно находится в нескольких десятках метров от берега в районе пляжа Дельфин. Танкер оказался на мели и завалился на борт, из-за сильного ветра корпус "бьется" о волнорез, рассказали в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Отмечается, что трое членов экипажа до последнего оставались на судне и отказывались его покидать.

"Им якобы не разрешает судовладелец, который находится за рубежом, и связаться с ним сейчас невозможно. Может, они опасаются, что им не выплатят зарплату... Сейчас рассматривается вопрос о принудительной эвакуации экипажа – стоит вопрос о жизни людей", - отметили в ОГА.

По данным Думской, на берег уже доставили двоих членов экипажа — старшего механика и матроса. Капитан зачем-то зажег дымовую шашку.

Как сообщил на заседании оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).

Установлено, что танкер находился на якоре с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании.

"Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции", - рассказал Карпов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного урагана ветер сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи.