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Ураган в Одессе сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи

22 ноября 2019, 07:29

Источники в порту Южный сообщают, что на борту Делфи - не меньше 15 человек.

Пока что судно сидит на мели недалеко от пляжа Дельфин

Из-за сильного урагана, который 21 ноября обрушился на Одесскую область, ветер сорвал с якоря и унес в море небольшой танкер Делфи. Судно село на мель примерно в километре от пляжа Дельфин. 

Изначально судно находилось в акватории порта Южный. Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, пишет Думская. Как сообщают, источники издания в порту, на Делфи - не меньше 15 человек. Для проведения операции по спасению из порта вышел большой частный буксир Австралия.

По состоянию на 2:36, Австралия так и не смогла подойти к Делфи. Моряки говорят, что у бункеровщика нет топлива, эвакуироваться они отказались. Пока что судно сидит на мели. Кроме того, его удерживает якорь. Спасательная операция возобновится утром. Сообщается, что опасности для экосистемы залива пока нет.

Напомним, 21 ноября в аэропорту Одессы Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines со 136 пассажирами на борту, летевший по маршруту Стамбул – Одесса, осуществил жесткую посадку из-за повреждения передней стойки шасси. Из-за сильного ветра пилоты не смогли посадить самолет с первого раза и ушли на второй круг для повторной посадки, которая оказалась жесткой. Лайнер остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками, экипаж экстренно эвакуировал людей с помощью надувных трапов.

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