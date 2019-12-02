Киев и Ужгород присыпал первый снег, опубликованы фото и видео

Сегодня улицы столицы снег присыпал тонким слоем.
В первый понедельник зимы, 2 декабря, вечером в Киеве выпал первый снег. Также сегодня первый снег выпал в Ужгороде.
Снег тонким слоем присыпал улицы столицы и пока не создал особых проблем. В Ужгороде снег также не сильно усложнил жизнь горожанам.
Агентство УНИАН показало яркие фото, на которых запечатлен первый снег в Ужгороде, а Информатор Киев в Facebook из центра столицы вел онлайн-трансляцию того, как город засыпает снегом.
В Киеве снег снимали с балкона, расположенного напротив Бессарабского рынка.
Киев засыпает снегом: последний стрим с легендарного балконаОпубліковано Информатор Киев Понеділок, 2 грудня 2019 р.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 декабря в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский высота снежного покрова достигала 30 см. В некоторых местах из-за ветра высота снежного покрова составила до 50 см.