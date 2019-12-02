Киев и Ужгород присыпал первый снег, опубликованы фото и видео

Киев сегодня присыпал первый снег / Соцсети

В первый понедельник зимы, 2 декабря, вечером в Киеве выпал первый снег. Также сегодня первый снег выпал в Ужгороде.

Снег тонким слоем присыпал улицы столицы и пока не создал особых проблем. В Ужгороде снег также не сильно усложнил жизнь горожанам.

Агентство УНИАН показало яркие фото, на которых запечатлен первый снег в Ужгороде, а Информатор Киев в Facebook из центра столицы вел онлайн-трансляцию того, как город засыпает снегом.

В Киеве снег снимали с балкона, расположенного напротив Бессарабского рынка.

Киев засыпает снегом: последний стрим с легендарного балкона Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 декабря в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский высота снежного покрова достигала 30 см. В некоторых местах из-за ветра высота снежного покрова составила до 50 см.