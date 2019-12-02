Без бюджета и отсрочки от армии: вуз "ЛНР" будет выдавать дипломы РФ

Вузы Луганска начинают перебираться в Россию / informator.su

Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки получил аккредитацию в РФ и отныне будет выдавать дипломы российского образца.

Как сказано в заключении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, документ о высшем образовании в России будут получать выпускники, окончившем отделение стоматологии, педиатрии, лечебного дела и фармацевтики.

Этот вуз будет первым на территории оккупированной Луганской области, который перешел под юрисдикцию России. Однако в Москве уже получили запросы от Луганского национального университета имени Даля, а также Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

К слову, уже четыре вуза из ДНР получили аккредитацию в России. Но все эти учебные заведения получили право исключительно на выдачу дипломов российского образца. Ни бюджетные места, ни отсрочку от армии, ни другие государственные гарантии студенты из "ЛНР" и "ДНР" получить во время учебы не могут.

Как ранее сообщалось, опрос среди жителей оккупированных территорий Донбасса, проведенный изданием Зеркало недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп, продемонстрировал, что более половины жителей оккупированных территорий потенциальные граждане страны-агрессора, вторая половина считает себя гражданами Украины.

Напомним, советник СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что не стоит доверять результатам опроса жителей оккупированных территорий, поскольку его невозможно было провести объективно.