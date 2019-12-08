На Майдане во время вече Порошенко забросали яйцами

В центре Киева, во время вече Красные линии на Майдане Незалежности, в находившегося на сцене экс-президента Петра Порошенко бросили несколько яиц.

В конце акции, после того как был исполнен гимн Украины, Порошенко выкрикнул в микрофон: "Слава Украине!".

В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц, пишет Цензор.

Бросавшего яйца в Порошенко мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция.

Отметим, что над задержанным даже пытались устроить суд Линча, однако подоспевшая на место происшествия полиция спасла мужчину от разъяренной толпы.

На видео официальной трансляции видно, как после исполнения гимна в Порошенко полетели яйца.

Судя по всему, Порошенко заметил, как в него бросали яйца, потому что обратился к своим сторонникам: "А ну, поймайте его".

Момент, когда в Порошенко полетели яйца, можно увидеть в конце трансляции. Тайм-код: 02:06:40.