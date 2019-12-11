78 камер в штанах: украинец незаконно пытался ввезти в страну 26 смартфонов iPhone 11 Pro

Партию iPhone 11 Pro мужчина пытался незаконно ввести в Украину / Фото dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали в столичном международном аэропорту Борисполь украинца, который пытался провезти на территорию Украины партию новых iPhone 11 Pro.

51-летний пассажир прибыл рейсом из Дубая. "Яблочные гаджеты" в количестве 26 штук мужчина спрятал у себя штанах, закрепив их ремнем.

"Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия", – сообщает пресс-служба ГПСУ.

Айфоны, стоимость которых составляет примерно, 30 тысяч долларов, изъяты.

26 смартфонов iPhone 11 Pro изъяты / Фото dpsu.gov.ua

Напомним, ранее в аэропорту Борисполь сотрудники Государственной фискальной службы нашли у гражданина Украины 21 новую модель смартфона iPhone. Гаджеты мужчина пытался незаконно ввезти на Родину.