  1. Главная
  3. Украина

Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали

14 декабря 2019, 08:13

Песков подтвердил, что разговоры в Париже проходили на повышенных тонах.

Париж, Зеленский, Путин, Макрон, Меркель
Появили детали истерики в ходе встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона / president.gov.ua

В ходе саммита лидеров стран "нормандской четверки" Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже 9 декабря стало известно об инциденте с Сурковым – помощником российского президента, которого сильно раздражало то, что делегация Украины разговаривала на украинском языке, рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников, который ранее заявил,  что минские соглашения перекроят на следующей встрече в нормандском формате.

"Господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит на украинском языке", - сказал Резников в эфире программы Свобода слова.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков добавил детали инцидента, когда у Суркова в Париже случилась истерика.

"Был момент, когда украинская делегация настаивала... Путин говорит, давайте разводить вдоль всей линии соприкосновения, а Зеленский отвечает: минуточку, я посчитал, мы так будем разводить 20 лет... Простой разговор. Говорит, давайте этот пункт отдельно должны согласовать советники. Советники вышли, и мы видели психоз Суркова: мол, мы так не договаривались и так далее", – поделился воспоминаниями Аваков.

В то же время в России пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что попытки перехода беседы на повышенные тона в ходе саммита в Париже действительно предпринимались, но разговор был рабочим.

"Попытки были. Разговор был рабочий", — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры с украинской стороной проходили на повышенных тонах, передают росСМИ.

Читайте такжеМеркель "без особой радости" назвала Путина победителем нормандского саммита - СМИНапомним, ранее помощник главы Кремля Владислав Сурков назвал фантазиями слова главы МВД Украины Арсена Авакова в свой адрес.

"Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам", - пояснил Сурков.

нормандская четверка нормандский формат Дмитрий Песков Арсен Аваков Владислав Сурков нормандские переговоры новости Украины Алексей Резников
Сейчас вы просматриваете новость «Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:37
Почему Зеленский никогда не договорится с Путиным
08:24
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения возможному организатору Фото
08:13
Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали
07:53
Точная дата прекращения огня на Донбассе: Пристайко озвучил планы
07:48
Кто выиграет от обвинений атошников в убийстве Шеремета мнение
07:33
Убийство Шеремета: Аваков поведал о новой фигурантке дела и загадочном покровителе подозреваемых Видео
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:05
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
07:01
Пока что секрет: Зеленский намекнул на новую тактику с Путиным Видео
06:53
Москву заставляют выполнять Минск: ЕС продлил санкции против РФ
06:30
Обмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домой Видео
06:20
Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко
06:05
Эксперт назвал потери Украины от прерывания транзитного контракта
05:51
Экономист сказал, когда в Украине может "скакнуть" прожиточный минимум
05:24
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
05:12
"Куча мусора": СМИ выяснили, почему на "авианосце" Адмирал Кузнецов начался пожар
04:47
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
04:28
Ученые назвали самую опасную вещь в косметичке
04:14
"Укрепить брючную змею": врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции
03:47
В Волынской области депутат изнасиловал подростка в доме соседей
03:28
"Сработает на 100%": диетолог сказал, как есть все и не толстеть
03:00
"Каждой резьбе - свой винт": каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами
02:55
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
02:40
Донбасс уйдет в союзное государство: эксперт дал неожиданный прогноз на 2020 год
02:19
В Швейцарии снова "ударили" по Януковичу
02:02
Приготовьте зонтики: синоптики удивили прогнозом на выходные
01:54
Ученые назвали полезные для здоровья свойства хурмы
01:47
СИЗО превратят в отели со спецрежимом: Малюська поведал подробности Видео
01:30
Под носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика
01:26
Дело Шеремета: Аваков отреагировал на сравнение бороды подозреваемого с известными людьми
01:11
"Нагнуть раком": в Сети распекли агрессивных школьниц из-за дебоша в ТЦ Видео
01:01
"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу Видео
00:45
"Я плакал в одиночестве": президент Аталанты - о победе над Шахтером
00:27
"Цены, как в самолете": в Укрзализныце хотят ввести новшество
00:15
Отец Неймара прокомментировал ситуацию сына в ПСЖ
00:02
14 декабря – какой сегодня праздник: что делать, чтоб умным быть
13 декабря, пятница
23:58
"Не даст КПД выше 5%": Тука высказался о возведении стены на Донбассе
23:41
Украинский футболист оформил хет-трик в Европе Видео
23:37
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения медику Кузьменко
23:15
Зеленский внес законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации
23:12
Хабиб назвал бой Макгрегор - Серроне "второй лигой"
23:04
Децл, Началова, Токарев и Лагерфельд: кто из знаменитостей умер в 2019 году
23:03
"Х*евый отдых": пляжи заполонили рыбы-пенисы - фото и видео Видео
23:02
Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 – отзывы и где смотреть Видео
23:00
Порноактриса похабно покрасовалась прелестями на откровенных фото Фото
22:51
"Пытался скрыть мину": Аваков раскрыл подробности обыска по делу Шеремета
22:43
Украинский футболист попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы по версии Whoscored
22:27
Закончился шашлык: во Львове чиновник едва не убил официантку графином
22:14
Пожар в Одессе: СБУ обвинила спасателей в попытке уничтожить улики
22:14
Динамо не собирается увольнять тренера после провала в Лиге Европы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять