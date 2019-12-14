Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали

Появили детали истерики в ходе встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона / president.gov.ua

В ходе саммита лидеров стран "нормандской четверки" Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже 9 декабря стало известно об инциденте с Сурковым – помощником российского президента, которого сильно раздражало то, что делегация Украины разговаривала на украинском языке, рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников, который ранее заявил, что минские соглашения перекроят на следующей встрече в нормандском формате.

"Господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит на украинском языке", - сказал Резников в эфире программы Свобода слова.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков добавил детали инцидента, когда у Суркова в Париже случилась истерика.

"Был момент, когда украинская делегация настаивала... Путин говорит, давайте разводить вдоль всей линии соприкосновения, а Зеленский отвечает: минуточку, я посчитал, мы так будем разводить 20 лет... Простой разговор. Говорит, давайте этот пункт отдельно должны согласовать советники. Советники вышли, и мы видели психоз Суркова: мол, мы так не договаривались и так далее", – поделился воспоминаниями Аваков.

В то же время в России пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что попытки перехода беседы на повышенные тона в ходе саммита в Париже действительно предпринимались, но разговор был рабочим.

"Попытки были. Разговор был рабочий", — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры с украинской стороной проходили на повышенных тонах, передают росСМИ.

Читайте такжеМеркель "без особой радости" назвала Путина победителем нормандского саммита - СМИНапомним, ранее помощник главы Кремля Владислав Сурков назвал фантазиями слова главы МВД Украины Арсена Авакова в свой адрес.

"Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам", - пояснил Сурков.