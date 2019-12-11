Минские соглашения перекроят на следующей встрече нормандской четверки

Минские соглашения пересмотрят на следующих нормандских переговорах / Reuters

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года, рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но в те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны... можно сделать до марта", - рассказал Резников, передает Громадське.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Напомним, ранее ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко государственной измены во время подписания Минских соглашений.

Следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование возможного преступления Порошенко во время подготовки и проведения переговоров 11-12 февраля 2015 по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений", передает пресс-служба Госбюро расследований.

Читайте также"Подарил часть территории, черти вы полуразвитые": у Порошенко объяснили подписание "минска"Также ранее юрист Андрей Портнов вспомнил о письменных обязательствах бывшего президента Петра Порошенко в части помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

"И ещё один тезис для мокрой тряпки по тупой морде. В 2015 году Порошенко взял на себя письменное обязательство помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

Этот пункт Минских соглашений Порошенко поставил даже значительно раньше и выше обязательств проведения выборов на оккупированных территориях и возврата Украине государственной границы", - высказался Портнов в своем телеграм-канале.