Дело о госизмене: в ГБР подтвердили проведение расследования против Порошенко

ГБР взялось за Петра Порошенко / УНИАН

ГБР проводит досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко государственной измены во время подписания Минских соглашений.

Следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование возможного преступления Порошенко во время подготовки и проведения переговоров 11-12 февраля 2015 по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений", передает пресс-служба Госбюро расследований.

Предварительная квалификация: ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Напомним, 10 декабря об открытии уголовного производство по факту возможной государственной измены, совершенной бывшим президентом Петром Порошенко при подписании Минских соглашений, сообщил юрист Андрей Портнов.

В свою очередь, нардеп Александр Дубинский сообщал, что члены фракции партии Слуга народа утром во вторник, 10 декабря, провели внутреннее голосование относительно того, чтобы снять неприкосновенность с Порошенко.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с Петра Порошенко. До этого соцопрос показал, что 74% украинцев поддерживают таковое снятие с экс-президента.