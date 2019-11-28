Узурпация и захват власти: Труба рассказал об уголовных делах против Порошенко

Петр Порошенко Порошенко фигурирует в 13 делах ГБР

В проекте подозрения экс-президенту Петру Порошенко идет о двух статьях - "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя..." и "злоупотребление властью или служебным положением", заявил глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

В интервью lb.ua он пояснил, что дело возбуждено по факту влияния на конкурсную процедуру по выбору членов Высшего совета правосудия, а также назначение двух членов ВСП.

"Речь о том, что путем назначения членов ВСП, бывший президент намеревался влиять и захватить государственную власть", - подчеркнул Труба.

Он отметил, что своими действиями президент не может нарушать те нормы, которые прописаны в Конституции: "Во время расследования было бесспорно, как по мне, доказано, что президент (Порошенко, – ред.) действовал вопреки исполнению своих полномочий, нарушая нормы, предусмотренные проведением этого конкурса, и при назначении лиц на эти должности. Именно эти факты были четко установлены следователями и именно это легло в основу проекта подозрения".

Читайте такжеВ Слуге народа оценили перспективы лишения Порошенко неприкосновенностиГлава ГБР поведал о производстве относительно "введения военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти": "Надеюсь, что результат мы получим очень быстро. Это производство – одно из наиболее чувствительных, поскольку касается моряков".

Он также добавил, что расследование дела о тайной поездке Порошенко на Мальдивы усложняется тем, что необходимо получить много информации от других государств: "К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки".

Глава ГБР отметил, что недавнее решение Верховного суда о выдворении Михаила Саакашвили повлияет на расследование ГБР.

"Любое решение, в том числе и решение суда, будет предметом исследования в уголовном производстве. Но на усмотрение следователя – учитывать его или нет", - резюмировал Труба.

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Напомним, ранее Государственного бюро расследований получили доступ к данным служебного и дипломатического паспортов Порошенко.