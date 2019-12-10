В Слуге народа собрались ради лишения Порошенко неприкосновенности - нардеп

Петр Порошенко / УНИАН

Члены фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) утром во вторник, 10 ноября, проводят внутреннее голосование за то, чтобы снять неприкосновенность.

Такое сообщение на своем Telegram-канале опубликовал нардеп Александр Дубинский.

"Наверное, главная новость дня. Слуги сейчас проводят внутреннее голосование за снятие неприкосновенности с Порошенко",- написал он.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с Петра Порошенко. До этого соцопрос показал, что 74% украинцев поддерживают таковое снятие с экс-президента.