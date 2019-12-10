В Слуге народа собрались ради лишения Порошенко неприкосновенности - нардеп

По данным нардепа Дубинского, во фракции президентской политсилы проведут внутреннее голосование по вопросу лишения Порошенко неприкосновенности.
Члены фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) утром во вторник, 10 ноября, проводят внутреннее голосование за то, чтобы снять неприкосновенность.
Такое сообщение на своем Telegram-канале опубликовал нардеп Александр Дубинский.
"Наверное, главная новость дня. Слуги сейчас проводят внутреннее голосование за снятие неприкосновенности с Порошенко",- написал он.
Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с Петра Порошенко. До этого соцопрос показал, что 74% украинцев поддерживают таковое снятие с экс-президента.